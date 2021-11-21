Авторы китайского издания WeChat рассказали о продуктах, которые можно хранить весьма долгое время.

Так, натуральный мёд хранится до пяти лет, если он не содержит добавок. Отмечается, что на 36,5% мёд состоит из глюкозы и на 39,8% из фруктозы. Соевый соус, который хранится в герметической ёмкости и ещё ни разу не распаковывался, можно хранить неограниченное время. Однако, если соус распаковали, то употребить его необходимо в течение шести месяцев. Аналогичная ситуация и с водкой, которая в Китае достаточно популярна.

Бобовые необходимо хранить в сухой среде, также как и сушёные грибы. В этом случае они будут храниться неограниченное время. Однако если сушеные грибы попали во влажное место, употребить их нужно в течение суток.

Соль также относится к продуктам с неограниченным сроком хранения, но нужно следить, чтобы в неё не попала вода.

Недавно диетологи рассказали, что употребление сладостей может продлить человеку жизнь. Однако злоупотреблять сладким не стоит.