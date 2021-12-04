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Специалисты «За рулём» рассказали о способах, которые позволят отказаться от допов при покупке автомобиля.

Как отмечается, сейчас некоторые производители машин сами начали бороться с автодилерами, которые навязывают своим клиентам дополнительное оборудование. Но окончательно разобраться с этой проблемой могут только клиенты.

Сейчас, как отмечается, около 95% автомобилей продаются с установленным доп-оборудованием, от которого отказаться невозможно. Это приводит к значительному росту стоимости автомобиля. Приобрести машину без допов, как заявили эксперты, можно при помощи трёх способов.

В первом случае можно попробовать обратиться на официальную «горячую линию» автопроизводителя и сообщить о менеджере, который навязывает покупку дополнительного оборудования. Потребуется указать дилерский центр и конкретного менеджера.

Также можно заказать автомобиль в нужной комплектации с нефиксированными ценами. Подождать придётся около 7-8 месяцев, но это время цены могут заметно вырасти.

После приобретения машины можно обратиться в суд – по закону, в течение 14-ти дней после покупки можно отказаться от допов. Однако на этот способ придётся потратить много времени и нервов.

Кроме того, если приобретение автомобиля не к спеху, можно подождать около полутора лет – за это время ситуация на авторынке должна стабилизироваться.

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