Специалисты «За рулём» рассказали о способах, которые позволят отказаться от допов при покупке автомобиля.
Как отмечается, сейчас некоторые производители машин сами начали бороться с автодилерами, которые навязывают своим клиентам дополнительное оборудование. Но окончательно разобраться с этой проблемой могут только клиенты.
Сейчас, как отмечается, около 95% автомобилей продаются с установленным доп-оборудованием, от которого отказаться невозможно. Это приводит к значительному росту стоимости автомобиля. Приобрести машину без допов, как заявили эксперты, можно при помощи трёх способов.
В первом случае можно попробовать обратиться на официальную «горячую линию» автопроизводителя и сообщить о менеджере, который навязывает покупку дополнительного оборудования. Потребуется указать дилерский центр и конкретного менеджера.
Также можно заказать автомобиль в нужной комплектации с нефиксированными ценами. Подождать придётся около 7-8 месяцев, но это время цены могут заметно вырасти.
После приобретения машины можно обратиться в суд – по закону, в течение 14-ти дней после покупки можно отказаться от допов. Однако на этот способ придётся потратить много времени и нервов.
Кроме того, если приобретение автомобиля не к спеху, можно подождать около полутора лет – за это время ситуация на авторынке должна стабилизироваться.
Ранее мы сообщали, что перегон автомобилей в Россию из Европы снова стал выгодным. Произошло это после падения стоимости евро.