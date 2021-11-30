Эксперты автомобильного рынка отметили, что перегон машин из европейских стран в Россию опять стал выгодным из-за дефицита новых авто и резкого роста цен на них.

Согласно словам Кирилла Чернова, специалиста по автоподбору, после падения стоимости евро до 83-84 рублей поддержанный транспорт стало дешевле доставлять из европейских государств. При этом наибольшую выгоду можно получить со сравнительно новых машин, возраст которых составляет 3-5 лет, так как на их растаможивание уйдет заметно меньше средств.

Специалист также рекомендует везти автомобили, имеющие мотор объемом не больше 2,0 литров, причем далеко не всегда речь идет о компактных машинах, так как сейчас подобные двигатели устанавливаются и на довольно большие авто, включая Volkswagen Passat и BMW X1. Значительным спросом также пользуются модели, имеющие дизельные силовые агрегаты, к примеру, Renault Megane и Scenic.