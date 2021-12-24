В Японском море прошли учения подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», которая относится к проекту «Варшавянка». В ходе маневров экипаж субмарины провел испытания крылатой ракеты «Калибр», которая успешно поразила наземную цель с расстояния в тысячу километров.

Эксперты издания EurAsian Times называют эти учения сигналом для Японии, которая никак не хочет смириться с потерей Курильских островов. Жители этой страны и радикально настроенные политики требуют даже задействовать силовой сценарий, чтобы «вернуть свои территории».

Москва неоднократно заявляла, что для нее не существует вопроса Курил, так как это российские острова. Испытаниями ракеты «Калибр» она продемонстрировала, что не намерена шутить. Столь мощное оружие поможет ей дать отпор, если Япония вместе со своими американскими союзниками рискнет применить силу.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что Токио лучше договариваться с Москвой и инвестировать средства в развитие Курильских островов, что станет взаимовыгодным сотрудничеством.