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Американский разведывательный Boeing P-8 Poseidon попал под удар неидентифицированного комплекса радиоэлектронной борьбы, который был нанесен с борта самолета Ил-114ЛЛ, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на издание «Репортер».

Авторы рассказали, что самолет поднялся в небо с итальянского острова Сицилия и по традиции, которая уже закрепилась в американских ВВС, направился прямиком к Крымскому полуострову. Какую миссию он планировал выполнить на этот раз, сказать сложно, но точно известно, что сделать ему это не удалось.

Российский Ил-114ЛЛ вылетел навстречу самолету-шпиону и задействовал весь комплекс средств радиоэлектронной борьбы и разведки, имеющийся на борту. «Посейдону» такая встреча явно не понравилась. Некоторое время он кружил у Крыма, выписывая странные фигуры в воздухе, а затем ушел на базу. Суда по тому, что рядом с полуостровом он провел всего несколько минут, можно говорить о провале миссии.

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