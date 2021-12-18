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На границе с Украиной находится уже не меньше 50 боевых тактических групп РФ, заявляет американский телеканал CNN. Он ссылается на неназванные источники в Пентагоне, сообщая о наличии в распоряжении военнослужащих бронетехники и тяжелого вооружения.

Эксперты канала, высказывания которых приводит портал Avia.Pro, заявляют о 170-190 тысячах российских военных на украинских рубежах. Причем разместились они не только на востоке, но и на севере соседней страны, что может указывать на желание «напасть» сразу с нескольких направлений.

По словам американских журналистов, 50 БТГ вполне могут захватить Украину целиком, а также расправиться с европейскими вооруженными формированиями, которые рискнут броситься на защиту Украины. Но и это еще не все, так как техника и оружие продолжают прибывать целыми эшелонами.

Напомним, что страшилки о «нападении» России Запад распространяет почти месяц. Читатели британских СМИ уже возмущаются, заявляя, что публикации о мифической войне начинают немного надоедать.

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