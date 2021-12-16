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Британским читателям надоели бесконечные публикации в СМИ о приближении Третьей мировой войны, которую непременно начнет Россия. В комментариях под одной из таких статей в издании Daily Express они написали, что журналисты намеренно запугивают граждан вооруженным столкновением, которого не будет, чтобы отвлекать внимание от внутренних проблем.

«Европа — просто расходное пушечное мясо, чтобы снова сделать Америку великой, или, как говорят янки, «сопутствующий ущерб», по их мнению. … и именно США и их вассалы ЕС с промытыми мозгами взбалтывают сточные воды, на которые России приходится реагировать для своей же защиты», – написал в своем комментарии пользователь Sapphire & Steel.

Некоторые комментаторы также подсчитали, что всего за один день Daily Express в семи разных публикациях упоминали возможную войну с Россией. Они отметили, что журналистам пора прекратить транслировать высказывания кровожадных политиков из НАТО, так как именно они и пытаются раздуть вооруженное столкновение. Особенно преуспели в этом Соединенные Штаты, которые поставляют на Украину оружие и фактически толкают ее на боевые действия против РФ.

«НАТО — продолжение США, и ее единственный смысл в том, чтобы поддерживать угрозу конфликта, обеспечивая приток денег для производителей оружия и банкиров», – подытожил один из комментаторов.

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