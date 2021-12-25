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Протурецкие террористы окончательно вывели из себя Россию непрекращающимися обстрелами сирийских правительственных войск, поэтому было решено использовать против них ударные вертолеты Ка-52.

Сразу 5 винтокрылых машин внезапно появились над северной частью Сирии. Местные жители сообщают, что они прилетели будто бы из ниоткуда – настолько неожиданным оказалось их эффектное появление над населенным пунктом.

Вертолеты провели патрулирование местности, но не обнаружив боевиков изменили курс и исчезли в неизвестном направлении.

Портал Avia.Pro сообщает, что пока информации об атаках на террористов нет, однако использование вертолетов говорит о том, что РФ намерена ликвидировать вооруженные формирования, собирающиеся прорваться на находящуюся под контролем правительственных сил Сирии территорию.

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