В 2022 году правительственные силы Сирии начнут масштабную военную операцию по уничтожению террористических групп, а Россия будет оказывать им в этом посильную помощь, заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию конфликта в САР Александр Лаврентьев.

«РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов и мы предложили Турции свою помощь в этом деле», – заявил он.

Портал Avia.Pro сообщает, что РФ уже перебрасывает авиацию и технику в Сирию для проведения крупной операции. Якобы ходили слухи, что она начнется еще в этом году, однако ситуация изменилась.

Впрочем, заявление спецпредставителя президента РФ говорит о том, что Москва не собирается отказываться от планов очистить Сирию от действующих на территории страны террористов и намеревается поддержать желание Дамаска вернуть страну к нормальной жизни.