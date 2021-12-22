Китай и Россия ранее согласовали углубление сотрудничества в военной сфере, а буквально на днях МИД КНР высказал поддержку требованиям Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток, пишет агентство РИА Новости.

Американским экспертам все это совсем не нравится. Они неоднократно заявляли, что у США есть одна серьезная уязвимость, которая заключается в возможном объединении Москвы и Пекина. В этом случае, уверены аналитики, США не стоит ожидать для себя ничего хорошего.

«Если Китай и Россия начнут действовать более скоординировано, мы столкнемся с сюжетом похлеще, чем в романах Тома Клэнси» – заявил представитель американской компании Atlantic Council (запрещена на территории России) Фредерик Кемп.

Напомним, что США боятся вступать в вооруженное столкновение с Россией и Китаем одновременно, так как не уверены в своей победе. Они пытаются разделить эти две страны, но пока безуспешно.

Автор публикации отмечает, что Россия и Китай не собираются воевать ни с США, ни с кем-либо еще. Врагов из них сделал сам Вашингтон, который стремится «нести демократию» даже туда, где она никому не нужна. Именно поэтому его страхи перед объединением РФ и КНР являются следствием его же агрессивных действий.