Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай и Россия ранее согласовали углубление сотрудничества в военной сфере, а буквально на днях МИД КНР высказал поддержку требованиям Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток, пишет агентство РИА Новости.

Американским экспертам все это совсем не нравится. Они неоднократно заявляли, что у США есть одна серьезная уязвимость, которая заключается в возможном объединении Москвы и Пекина. В этом случае, уверены аналитики, США не стоит ожидать для себя ничего хорошего.

«Если Китай и Россия начнут действовать более скоординировано, мы столкнемся с сюжетом похлеще, чем в романах Тома Клэнси» – заявил представитель американской компании Atlantic Council (запрещена на территории России) Фредерик Кемп.

Напомним, что США боятся вступать в вооруженное столкновение с Россией и Китаем одновременно, так как не уверены в своей победе. Они пытаются разделить эти две страны, но пока безуспешно.

Автор публикации отмечает, что Россия и Китай не собираются воевать ни с США, ни с кем-либо еще. Врагов из них сделал сам Вашингтон, который стремится «нести демократию» даже туда, где она никому не нужна. Именно поэтому его страхи перед объединением РФ и КНР являются следствием его же агрессивных действий.

Вам может понравиться

The Washington Post: Восточная Европа заставляет Германию забыть о выгоде от “Северного потока-2” и “мстить Путину”

Европейские союзники Германии вынуждают ее «законсервировать» газопровод «Северный поток-2» и превратить его в оружие против России, пишет издание The Washington Post. Если ФРГ пойдет на это, то окажется единственной проигравшей

Slevin Totsky дал совет украинцам, которые хотят повоевать с Россией

Украинский «Милитарный» портал дал полезный совет гражданам, которые собираются в случае гипотетической войны стать на защиту своей страны. Автор публикации под псевдонимом Slevin Totsky рассказал, что гражданским придется присоединиться к

Политолог Марков: Зеленский выплясывает под дудку Запада

Президент Украины Владимир Зеленский – это марионетка в руках кукловодов из внешнего центра управления в лице спецслужб США и Великобритании. Он является всего лишь говорящей головой, озвучивающей заявления Запада, уверен
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 22 декабря – пасмурно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 декабря – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Подольск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -19 °C | Армавир: погода, 22 декабря – пасмурно, до -5 °C |