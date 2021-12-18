Репрессии и припадки радикализма в Соединенных Штатах продлятся еще не более двух лет. После этого жизнь должна вернуться в привычную колею, уверен журналист Скотт Макконнелл.

В издании The American Conservative он пишет, что с подобными приступами сталкивались разные страны. Но хороший момент заключается в том, что безумие рано или поздно заканчивается. Так, якобинский террор во Франции выдохся через 5 лет, а революция в Китае – через десять с момента начала.

Американцам тоже основательно надоели «идеи черного расизма» и истеричные вопли по поводу умирающей из-за изменений климата планеты, сексуального насилия, «ломающего психику детей» и прочего. Именно поэтому они начинают требовать прекратить заниматься ерундой. У некоторых даже получается. К примеру, Сиэтл, Вирджиния, Миннеаполис уже сумели добиться существенного прогресса.

Автор публикации, перевод которой представлен информационным агентством «РИА Новости», отмечает, что бешенство США, которое подается под соусом «демократических ценностей», затрагивает не только Америку, превратившуюся в огромный дурдом, но и целый ряд других стран. Однако через пару лет это все закончится и тогда США придется самостоятельно разбираться с последствиями.