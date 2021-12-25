Россия «наращивает войска» сразу на восьми своих базах, сообщило информационное агентство Reuters. В качестве «доказательства» оно опубликовало спутниковые фото, представленные частной компанией Maxar Technologies и заявило, что сделаны они в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

На снимках действительно можно разглядеть некое подобие военных баз, однако подтверждение того, что это Россия, отсутствует.

Главным «аргументом» в пользу усиления войск РФ является результат сравнения двух снимков. На одном из них, сделанном 13 декабря, база выглядит пустой, а вот на другом на объекте появляется военная техника.

Ранее военный эксперт Дмитрий Суслов обратил внимание Запада на тот простой и доступный факт, что ни одна из фотографий не показывает нарушений российскими военнослужащими украинских границ. А вот то, что Киев запускает на Донбассе «Байрактары», а также открывает огонь по позициям ополчения из «Джавелинов» – это факт. Подтвержденный не какими-то снимками из космоса, а самой Украиной.