Специалисты сети «Магнит» рассказали, кто в супермаркетах отвечает за скидки и откуда они берутся. Об этом сообщает портал «74.ru».

Как отмечается, среди покупателей весьма популярен миф, что скидки на товары делают тогда, когда их срок годности подходит к концу и требуется побыстрее продать партию. Однако, как сообщают специалисты, скидки устанавливает не магазин и не розничная сеть, а производитель товара. При этом отмечается, что зачастую скидки планируются ещё за несколько месяцев.

Причин для установления скидок несколько. Так, обычно при запуске нового товара он продаётся со скидкой – это делается для того, чтобы привлечь покупателей. Зачастую скидки устанавливают перед праздниками, так производитель повышает лояльность клиентов.

Кроме того, товары могут продавать со скидкой для того, чтобы освободить склады перед запуском нового ассортимента. Также скидки способствуют увеличению продаж.

Ранее основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко заявил, что считает супермаркеты устаревшим форматом. Он намерен полностью перейти в онлайн-формат.