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Ритейлерская сеть «Вкусвилл» намерена практически полностью уйти в онлайн, заявил ее основатель Андрей Кривенко. Он пояснил, что супермаркеты – это уже пройденный этап и анонсировал открытие дарксторов, а не привычных больших магазинов.

По словам Кривенко, десять лет назад «Вкусвилл» был сетью киосков «Избенка», но своевременно переориентировался и стал открывать супермаркеты. Сейчас они устарели, поэтому сеть продолжает трансформацию и уходит в онлайн-режим.

Также основатель «Вкусвилла» рассказал, что супермаркет требует постоянных вложений в поддержание помещения в отличном состоянии, в его соответствие санитарным и прочим нормам. В даркстор покупатели не ходят, поэтому подобные затраты будут минимальными.

Новые магазины «Вкусвилл» будут открываться, но только в регионах и совсем в небольших количествах.

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