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Поклонники заподозрили блогершу Настю Ивлееву в воссоединении с бывшим мужем Элджеем.

Как сообщается, ранее Элджей улетел на Кипр, предположительно, за получением нового паспорта. Его заметили в компании Ивлеевой в одном из местных ресторанов. Пару засняли на видео, на котором можно увидеть, что они весьма мило разговаривают, словно бы и не расстались не так уж давно.

По словам свидетелей, встреча бывших супругов не выглядела деловой. При этом Ивлеева и Элджей не флиртовали, сидели друг от друга достаточно далеко, а также тихо и серьёзно разговаривали, но о чём шла речь, поклонники разобрать не сумели.

Пара, как отмечается, была вместе на протяжении трёх лет. Два года они состояли в официальном браке. О расставании было объявлено этим летом.

Недавно Настя Ивлеева побывала в Грузии и заявила, что хотела бы встречаться с грузином. Она отметила, что грузины очень красивые люди.

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  • 29.11.2021
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