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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заявила о том, что мечтает встречаться с грузином. Об этом она сообщила на своём YouTube-канале.

Ивлеева продемонстрировала кадры, снятые во время путешествия в Тбилиси, куда она отправилась вместе со своей подругой Юлией Коваль, которая также является блогером. В Грузии они решили познакомиться с местной культурой и кухней, а также с местными жителями.

После этой поездки Ивлеева заявила, что у них появилась мечта – встречаться с грузинами и не с одним. По её словам, грузины очень красивые люди и они от них в восторге. Подруги даже познакомились с местными мужчинами, вместе с которыми они приятно провели время на вечерней прогулке на катере, во время которой они осмотрели достопримечательности. После этого Настю и Юлию позвали попробовать домашний коньяк и от этого предложения они не смогли отказаться.

Недавно голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в том, что она встречается одновременно с двумя мужчинами. Но, как сообщили друзья актрисы, она просто приятно проводит время на свиданиях.

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