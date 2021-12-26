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Китай и Соединенные Штаты долгое время были союзниками. И нынешний разворот в сторону России – целиком и полностью заслуга президента Владимира Путина, рассказал политолог-китаевед Николай Вавилов.

Он напомнил, что еще президент Рональд Рейган называл Китай стратегическим партнером Америки. Государства открыли друг для друга свои рынки и долго поддерживали союзнические отношения. С 1971 года Китай был антисоветским государством, а после развала союза – антироссийским. Сотрудничество с США вполне могло сохраниться и до наших дней.

Все изменилось в 2009 году. Именно тогда Россия открыла нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), благодаря чему Пекин стал получать российскую нефть. Если бы не это, то любые попытки расторгнуть отношения с Вашингтоном могли закончится для Китая трагично.

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