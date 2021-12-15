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В настоящее время «у границ Украины», по словам разведки ВСУ, находится около 120 тысяч российских военных.

Также с подобными утверждениями выступает западная разведка и аналитики. При этом до 100 тысяч военных, как заявляется, являются сухопутными силами. Остальные же военные – это силы флота и ВКС.

Что именно подразумевается под «границами», возле которых расположены эти войска, вызывает вопросы. К примеру, от Смоленщины до Украины довольно далеко, но это расстояние можно преодолеть за одну ночь марша. Западные аналитики уверены, что нацелена вся эта группировка на Украину. Однако, как заявляют эксперты, расположение здесь российских войск может быть и ответом на то, что Польша разместила свои войска на границе с Белоруссией.

В любом случае, как было заявлено, другие страны не должно волновать, где и с какой целью Россия размещает свои войска на собственной территории.

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вторжение России на Украину исключено. Он также указал, что США на этой идее зациклились «необъяснимым образом».

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