Первый заместитель главного конструктора комплекса ЗРК «Абакан» Дмитрий Хрупало сообщил, в чём заключается уникальность этой системы. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Отмечается, что заказал разработать такую систему клиент с Ближнего Востока. Многоцелевой комплекс, как указал Хрупало, клиенту был не нужен. Он хотел полностью автоматизированную систему, имеющую минимальное количество боевых средств. Разрабатывался комплекс для уничтожения баллистических ракет.

Впервые комплекс был представлен в 2021 году во время выставки Dubai Airshow. Согласно заявлению Хрупало, «Абакан» сочетает в себе ракеты от «Антея-4000» с РЛС нового поколения. Такое сочетание позволило создателям системы достичь уникальных характеристик.

Данный ЗРК подходит для интеграции в любые системы ПВО-ПРО, он способен работать как в автономном режиме, так и в составе зенитных комплексов.

Ранее журналист Марк Эпископос заявил, что ЗРК С-500 «Прометей» способен справиться с F-35 и даже B-21 Raider. Последние, как отмечается, в ВВС США ещё не поступили.