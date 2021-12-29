Сенатор Алексей Пушков рассказал, почему на переговорах с НАТО должны присутствовать представители военных ведомств. Его слова передает издание «Взгляд».

Как отмечается, соответствующее требование выдвинула Москва. С США переговоры назначены на 10 января, с НАТО – на 12 января. Однако, как уточняется, окончательное решение по датам ещё не было достигнуто.

Согласно заявлению Алексей Пушкова, присутствие представителей военных ведомств на переговорах с НАТО представляет важность потому, что это переговоры о военных угрозах. В первую очередь касаются они России. Кроме того, Пушков указал, что диалог с военными уже достаточно давно не ведётся. Также он предположил, что некоторые страны, входящие в НАТО, могут начать высказывать претензии к России и требования. Тогда диалог между военными будет особо важен.

Недавно Алексей Пушков заявил, что на Западе начинают признавать правильность решения России о вхождении в Сирию. Как было заявлено, Москва отлично понимала ситуацию в стране.