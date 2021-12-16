В конце ноября состоялся форум «Россия зовёт», во время которого президент России Владимир Путин сообщил о выплатах для россиян. Об этом рассказывает портал nsk.bfm.ru.

Путин напомнил, что в 2021 году гражданам РФ было выплачено пособие, размер которого составляет 10 тысяч рублей. Он также заверил, что эти меры поддержки не являются исчерпывающими. Сейчас правительство планирует разрабатывать и другие меры поддержки, которые будут предназначены для самых незащищённых слоёв населения.

Решения о новых выплатах будут приниматься на основе возможностей бюджета. В этом году бюджет оказался профицитным более чем на два триллиона рублей. По этой причине многие эксперты считают, что ближе к концу декабря Путин заявит о новых выплатах.

Начнёт размера пособий эксперты определиться не могут – кто-то говорит лишь о 5 тысяч рублей, кто-то считает, что снова будут 10 тысяч рублей, а некоторые надеются и на 15 тысяч рублей. Получат их, скорее всего, семьи с детьми и пенсионеры.

Ранее о выплате в размере 15 тысяч рублей заявил парламентарий Сергей Обухов. Он отметил, что эти выплаты получат пенсионеры.