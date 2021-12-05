Перед празднованием Нового года всем российским пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей. Соответствующий указ скоро может анонсировать Владимир Путин, лидер РФ.

Данную информацию раскрыл Сергей Обухов, российский парламентарий, отметивший, что единовременные выплаты пожилым россиянам планируют назначить в связи с заметно увеличившейся инфляцией в стране. Андрей Лобода, эксперт в области экономики, предположил, что пенсионерам выдадут по 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление Путин, скорее всего, сделает на пресс-конференции, которая состоится 23 декабря.

С мнением своего коллеги согласилась Наталья Мильчакова, однако она считает, что пожилым гражданам выплатят лишь по 10 тысяч рублей. Специалист также предполагает, что выплаты получат и те пенсионеры, которые продолжают работать.