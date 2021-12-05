читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перед празднованием Нового года всем российским пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей. Соответствующий указ скоро может анонсировать Владимир Путин, лидер РФ.

Данную информацию раскрыл Сергей Обухов, российский парламентарий, отметивший, что единовременные выплаты пожилым россиянам планируют назначить в связи с заметно увеличившейся инфляцией в стране. Андрей Лобода, эксперт в области экономики, предположил, что пенсионерам выдадут по 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление Путин, скорее всего, сделает на пресс-конференции, которая состоится 23 декабря.

С мнением своего коллеги согласилась Наталья Мильчакова, однако она считает, что пожилым гражданам выплатят лишь по 10 тысяч рублей. Специалист также предполагает, что выплаты получат и те пенсионеры, которые продолжают работать.

Вам может понравиться

“Воюют ли слоны с жабами” или готовит ли Россия наступление на Украину

Российский политолог Дмитрий Журавлев оценил очередные стенания Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Он рассмотрел ситуацию одновременно со всех сторон и сделал свои выводы. Эксперт отметил, что заявления

Sohu: Россия придумала эффективный способ уничтожения американских авианосцев

Одиннадцать авианосцев – это гордость Соединенных Штатов. Вашингтон считает их непобедимыми, но он заблуждается, пишут авторы китайского портала Sohu. Эксперты рассказали, что защиту авианосцев действительно можно назвать непробиваемой. Системы ПВО,

В Серпухове подходит к завершению первый этап реконструкции парка “Жемчужина”

В Серпухове ведётся реконструкция парка под названием «Жемчужина». Согласно недавнему заявлению пресс-службы администрации муниципалитета, в настоящее время завершается первый этап реконструкции. Так, сообщается, что поблизости от Ногинского пруда была оборудована
  • Анна
  • 04.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 5 декабря – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 5 декабря – пасмурно, до 10 °C |