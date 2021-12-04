3 декабря на Первом канале вышел выпуск музыкального шоу «Голос», который стал первым после смерти Александра Градского.

Как отмечается, Градский являлся одним из наставников проекта. Съёмки данного выпуска состоялись в ноябре за десять дней до смерти артиста. Об этом было заявлено в информационном окне внизу экрана.

В начале выпуска ведущий проекта Дмитрий Нагиев посвятил Градскому речь. Он отметил, что выпуск стал посвящением памяти Градского и рассказал, что артист являлся не просто наставником проекта, а наставником по жизни.

По кадрам можно заметить, что уже к моменту съёмок Градскому стало хуже. Он с трудом говорил, но всё равно хвалил конкурсантов или критиковал их.

Ещё один выпуск с участием Градского выйдет на Первом канале 10 декабря. Это будет последний эфир, в котором успел принять участие артист.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии Александра Градского, сделанные на съёмках шоу “Голос”. Из-за плохого состояния здоровья к креслу наставника его доносили на носилках.