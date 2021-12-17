Руководство федеральной сети «Этажи» решило направить в Минстрой и правительство РФ письмо, в котором призвало одобрить применение маткапитала для приобретения участков земли – это должно помочь в развитии сектора ИЖС.

Копия соответствующего документа имеется у редакции «Известий». Журналисты также подтвердили, что он был получен кабинетом министров и направлен на рассмотрение в министерства финансов, строительства и труда. В ближайшем будущем они должны будут подготовить ответ на него.

На данный момент россияне могут использовать маткапитал только для покупки уже готовых квартир и домов. Такое ограничение приводит к ряду трудностей для молодых семей, которые строят дома, считает Ильдар Хусаинов, глава сети. В Минстрое положительно оценивают данную инициативу, отмечая, что она сможет повысить доступность индивидуального жилья.