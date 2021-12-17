читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство федеральной сети «Этажи» решило направить в Минстрой и правительство РФ письмо, в котором призвало одобрить применение маткапитала для приобретения участков земли – это должно помочь в развитии сектора ИЖС.

Копия соответствующего документа имеется у редакции «Известий». Журналисты также подтвердили, что он был получен кабинетом министров и направлен на рассмотрение в министерства финансов, строительства и труда. В ближайшем будущем они должны будут подготовить ответ на него.

На данный момент россияне могут использовать маткапитал только для покупки уже готовых квартир и домов. Такое ограничение приводит к ряду трудностей для молодых семей, которые строят дома, считает Ильдар Хусаинов, глава сети. В Минстрое положительно оценивают данную инициативу, отмечая, что она сможет повысить доступность индивидуального жилья.

Вам может понравиться

Рябков: НАТО вынуждает Россию размещать в Европе ядерные ракеты средней дальности

Нежелание Запада присоединиться к Договору РСМД вынудит Россию действовать его же методами, что приведет к новой конфронтации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва сейчас не доверяет

В США выразили глубокую обеспокоенность усилением присутствия китайских войск на границе с Индией

Издание Foreign Policy рассказало о новой причине «глубокой обеспокоенности» Соединенных Штатов. Теперь Вашингтон заволновался из-за увеличения численности китайских войск рядом с демаркационной линией на границе с Индией у Гималайских гор.

WSJ: Путин с разгромным счетом обыгрывает Запад благодаря антироссийской истерии

«Производство кризисов», которое организовали США и Европа, приносит прибыль только России, уверен политолог Уолтер Мид. В своей публикации в издании Wall Street Journal он пояснил, что в ситуации вокруг Украины,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |