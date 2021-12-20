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Запад плетет один большой «антироссийский клубок» и сочетает в нем вещи, которые вообще не имеют друг к дружке никакого отношения, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Так он прокомментировал заявления о санкциях против «Северного потока-2» в случае обострения обстановки на границах Украины. По мнению Чижова, связь между Киевом и газопроводом видит только Запад, которому абсолютно все равно, что вводить против Москвы лишь бы ей насолить.

Напомним, что тему санкций против «Северного потока-2» поднял глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш. Он предложил обсудить этот вопрос на саммите стран ЕС, а также ввести ограничительные меры в отношении России, если на границе с Украиной будет наблюдаться эскалация конфликта.

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