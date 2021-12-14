читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В РИА «Новости», сославшись на неназванный источник в ВПК РФ, отметили, что серийные варианты современных вертолетов Ка-52М будут поставляться в российскую армию одновременно с их испытаниями, которые закончатся в будущем году.

Оборонное ведомство подписало с «Вертолетами России» договор на покупку сразу тридцати новейших винтокрылых машин. Собеседник информационного агентства сообщил, что уже в следующем году Ка-52М должен будет получить отметку «О1», указывающую на завершение всех тестов. При этом тестирование будет идти параллельно с производством и отправкой вертолетов заказчику.

Отмечается, что два вертолета уже переданы вооруженным силам России для проведения испытаний. При этом техническое задание со стороны Минобороны было реализовано в полной мере, а испытания проходят без каких-либо проблем. В СМИ напоминают, что первый полет модернизированной боевой машины состоялся летом 2020 года.

Вам может понравиться

Стало известно, кто стоит за переброской наемников в Ливию

Триполи, 12 декабря. Турция может вести подготовку к вмешательству в первые за долгие годы президентские выборы в Ливии. Для этого в североафриканскую страну перебрасываются афганские наемники. Об этом сообщают источники

National Interest: Российские корветы проекта 20380 конкурируют с американскими аналогами

Недавние российские учения боевой стрельбой с участием корветов Балтийского флота показывают, что ВМФ России реализуют свою собственную версию концепции войны на море, аналог которой в ВМС США назвали «распределенной летальностью».

Губернатор Петербурга распорядился оставить по-минимуму машин «скорой» на новогодние праздники

Также будет ограничена работа пунктов вакцинации, диагностических центров и закрыта одна госпитальная база. Не повезло в каникулы и владельцам заведений общепита. Губернатор Санкт-Петербурга распорядился отпустить медиков на новогодние каникулы на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 14 декабря – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 14 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |