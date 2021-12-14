В РИА «Новости», сославшись на неназванный источник в ВПК РФ, отметили, что серийные варианты современных вертолетов Ка-52М будут поставляться в российскую армию одновременно с их испытаниями, которые закончатся в будущем году.

Оборонное ведомство подписало с «Вертолетами России» договор на покупку сразу тридцати новейших винтокрылых машин. Собеседник информационного агентства сообщил, что уже в следующем году Ка-52М должен будет получить отметку «О1», указывающую на завершение всех тестов. При этом тестирование будет идти параллельно с производством и отправкой вертолетов заказчику.

Отмечается, что два вертолета уже переданы вооруженным силам России для проведения испытаний. При этом техническое задание со стороны Минобороны было реализовано в полной мере, а испытания проходят без каких-либо проблем. В СМИ напоминают, что первый полет модернизированной боевой машины состоялся летом 2020 года.