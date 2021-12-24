Пользовательница Reddit с ником roses323 рассказала о том, как она унизила свою младшую сестру.

По словам женщины, она недавно ушла от мужа, но расставание далось ей тяжело, она сильно переживала из-за этого. Она заявила, что семья откажется от неё, если она разведётся с супругом. 19-летняя сестра женщины беспокоилась, что им запретят общение, поэтому она решила попробовать наладить отношения в паре.

Для этого она взяла телефон сестры и написала её мужу, что та умоляет о втором шансе. Мужчина на это не ответил. О произошедшем женщина узнала только тогда, когда она встретилась с мужем у общих друзей, и тот заявил, что она должна просить о втором шансе лично.

Озадаченная женщина рассказала об этом сестре, и та призналась в своих действиях. Женщина разозлилась и заставила сестру публично признаться, что сообщение отправила именно она. После этого девушка пряталась от всех гостей, а муж рассказчицы заявил, что она поступила жестоко. Однако комментаторы поддержали женщина, заявив, что её сестра уже взрослая.

Недавно пользователи Reddit отметили, что большинство американцев не испытывают ненависти к России. Политические темы, как было отмечено, поднимают боты или специально нанятые люди.