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Издание Daily Beast распространило откровенный фейк о заявлении президента РФ Владимира Путина, который якобы сказал, что Украину создал Ленин и поэтому ему она и принадлежит. «Утка» нашла своих читателей на форуме Reddit.

Пользователи этого ресурса активно обсуждают этот фейк. Причем далеко не все поняли, что это полное вранье. Некоторые читатели на полном серьезе считают, что российский лидер мог высказаться в таком духе.

«А разве Ленин не умер? Может, скажем ему уже?», – написал один из таких доверчивых комментаторов.

Другой заявил, что Россия якобы «принадлежит Швеции», так как ее создали «скандинавы-русы».

Пользователь TheReturnOfCarrick написал, что Ленин выступал против частной собственности, поэтому ему ничего не может принадлежать.

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