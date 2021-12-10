Пользователи Reddit восхитились историей Марии Октябрьской, которая участвовала в Великой Отечественной войне.

В одной из публикации просили назвать женщину, которая круче, чем Тейлор Свифт. В ответ на это автору рассказали о Марии Васильевне Октябрьской. Было отмечено, что в 1941 году её мужа убили нацисты, после чего она попросила у правительства СССР танк, чтобы мстить. Правительство на её просьбу согласилось.

В комментариях было заявлено, что Мария была «чертовски крутой», как и воевавшие американцы. Как было заявлено, сражаться нужно за правое дело, вне зависимости от места. Кроме того, пользователи указали, что каждый, кто убивал нацистов, круче, чем Тейлор Свифт.

Другие комментаторы уточнили, что Мария распродала всё, что имела, даже дом, и приобрела себе танк, после чего потребовала, чтобы её отправили воевать. Также было отмечено, что она посмертно получила звание Героя Советского Союза.

Недавно пользователи Reddit высмеяли министров НАТО, которые начали угрожать России. Как было заявлено, Запад способен лишь размахивать санкциями.