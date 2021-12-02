читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс грозит России «страшными последствиями» за гипотетическую эскалацию конфликта на Украине. Но на деле Запад способен лишь размахивать санкциями и выражать глубокую обеспокоенность. Никаких действий он не предпримет, все закончится обычной болтовней, пишут пользователи известного западного форума Reddit. Их комментарии перевел сайт «ИноСМИ.ру».

Они с изрядной долей скепсиса восприняли заявление натовских министров о «разорительных последствиях» нападения России на Украину.

«Я слышал, что они могут отключить Россию от банковской системы SWIFT, и это будет болезненный удар по российской экономике. Но еще я слышал, что это пустая угроза, и что Россия этого не боится», – написал один из комментаторов.

Действительно, разговоры об отключении РФ от SWIFT ведутся уже несколько лет. За это время Москва сумела найти альтернативные варианты, поэтому сильно навредить с помощью данной меры точно не получится.

«Путин проверяет Байдена/НАТО на вшивость. И как мы видели, у него это здорово получается», – написал еще один форумчанин.

«Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз», – с юмором оценил заявление Альянса пользователь Сети.

Комментатор epiquinnz заявил, что если НАТО собирается нападать на Россию, нужно именно так и говорить, а не бесконечно ныть и жаловаться.

Вам может понравиться

Разведка США назначила “наступление России на Киев” на начало 2022 года

Западные СМИ продолжают развивать тему «нападения России» на Украину. На этот раз они приводят «достоверные данные» американской разведки, которая «назначила» наступление РФ на начало следующего года. По мнению разведчиков и

Эксперт Ераносян: Польша играет с огнем, но России есть чем ответить на американские гаубицы

США разместили на территории Польши свои самоходные артиллерийские установки Paladin. Три десятка таких САУ почти у самых границ РФ – это серьезная угроза национальной безопасности, на которую Москва вынуждена дать

Эрдоган боится бунтов турецких военных и боевиков в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал полномасштабную наступательную операцию против курдов, однако за два месяца так и не удосужился ее начать. В редких перестрелках и обстрелах гибнет больше протурецких боевиков, чем представителей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |