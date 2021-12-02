Североатлантический альянс грозит России «страшными последствиями» за гипотетическую эскалацию конфликта на Украине. Но на деле Запад способен лишь размахивать санкциями и выражать глубокую обеспокоенность. Никаких действий он не предпримет, все закончится обычной болтовней, пишут пользователи известного западного форума Reddit. Их комментарии перевел сайт «ИноСМИ.ру».

Они с изрядной долей скепсиса восприняли заявление натовских министров о «разорительных последствиях» нападения России на Украину.

«Я слышал, что они могут отключить Россию от банковской системы SWIFT, и это будет болезненный удар по российской экономике. Но еще я слышал, что это пустая угроза, и что Россия этого не боится», – написал один из комментаторов.

Действительно, разговоры об отключении РФ от SWIFT ведутся уже несколько лет. За это время Москва сумела найти альтернативные варианты, поэтому сильно навредить с помощью данной меры точно не получится.

«Путин проверяет Байдена/НАТО на вшивость. И как мы видели, у него это здорово получается», – написал еще один форумчанин.

«Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз», – с юмором оценил заявление Альянса пользователь Сети.

Комментатор epiquinnz заявил, что если НАТО собирается нападать на Россию, нужно именно так и говорить, а не бесконечно ныть и жаловаться.