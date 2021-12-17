Польская чиновница Алисия Щепаньская рассказала скандальную историю с привкусом дружбы народов Польши и Украины. Она заявила, что ее босс, занимающий в Краковском городском совете высокий пост заместителя председателя, предложил переспать со львовским депутатом.

Украинский парламентарий местного уровня приехал в Польшу вместе с официальной делегацией. Начальник Алисии Щепаньской Славомир Петшик заявил, что она должна в знак дружбы между польским и украинским народом вступить с гостем в интимную связь. Позже выяснилось, что делегация с Украины приехала решать какие-то бизнес-вопросы и податливость Щепаньской вполне могла добиться выгодных для польской стороны условий сделки.

Чиновница не только отказалась от столь интригующего предложения, но еще и написала жалобу в Дисциплинарный комитет. После этого Петшик принес ей извинения, фактически подтвердив обвинения в свой адрес.