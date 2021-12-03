Президент России Владимир Путин предложил Западу сделку, при помощи которой планирует удержать Украину в «серой зоне. Об этом сообщает Марек Щверчиньский в статье для издания Polityka.

По словам журналиста, Путин предложил гарантии того, что НАТО не будут увеличивать своё присутствие на востоке взамен за стабильность. При этом, как отметил журналист, Путину нужды юридические гарантии. Касается это, в первую очередь, Украины и Грузии, которые уже давно стремятся попасть в НАТО.

Кроме того, Россия требует, чтобы Альянс прекратил размещать у её границ вооружение, представляющее угрозу. О чём именно идёт речь, Путин не уточнил, но предполагается, что он говорил о ракетах дальнего радиуса действия и ядерном оружии.

Первым на это предложение ответит генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что у России нет права вето или право голоса по вопросу приглашения в Альянс новых членов. Кроме того, Щверчиньский заявил, что о новых договоренностях и думать нельзя до тех пор, пока у границ Украины находятся российские войска, а также пока Россия вместе с Белорусские создают проблемы.

Ранее авторы Svenska Dagbladet заявили, что Запад не знает намерения Путина. Такая ситуация вызывает у западных стран панику.