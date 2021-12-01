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Ситуация на границах Украины, где, по оценкам западных и киевских экспертов, очень выгодна для США и всего коллективного Запада, пишет шведское издание Svenska Dagbladet. Оно отмечает, что Соединенные Штаты и Европа хоть и паникуют из-за внезапного возвращения России в число сильных и опасных противников, но в то же время отлично видят те преимущества, которые дает эскалация конфликта между Россией и Украиной.

Благодаря этому обострению, Североатлантический альянс, который ни разу в своей истории никого не защитил, эффектно уходит от вопросов о целесообразности дальнейшего своего существования. США получают возможность продавать свое оружие направо и налево, получая баснословные прибыли. Выгодна ситуация и для Украины, которая под соусом нападения РФ может продолжать клянчить деньги у Запада.

Президент Украины Зеленский не забывает поддерживать пламя гипотетической «войны с Россией». На днях он заявил, что Россия нападет не в январе-феврале, а 1-2 декабря.

По мнению западных экспертов, РФ вряд ли будет вторгаться в соседнюю страну. Это не в ее интересах, учитывая возможные очень серьезные санкции за такое вторжение. При этом авторы публикации отмечают, что такой прогноз может оказаться ошибочным. Президент РФ Владимир Путин умеет удивлять, что он продемонстрировал в 2014 году, блестяще проведя операцию присоединения Крыма.

Тогда, напоминают журналисты, Москва долго общалась с Киевом на повышенных тонах, которые все чаще слышатся и сейчас. Поэтому Запад паникует, абсолютно не понимая, что намерен делать Владимир Путин и что нужно делать США и Европе.

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