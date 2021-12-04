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Политолог Евгений Сатановский в беседе с изданием «Царьград» высказался насчёт ответа Джо Байдена на заявление Владимира Путина о «красных линиях».

Так, недавно Путин указал, что Западу не следует переходить «красные линии». Под этим он подразумевает угрозы для России от Украины. К примеру, он указал, что если Украина обзаведётся ударными комплексами, то ракеты до Москвы долетят за 5 минут, и потому России необходимо на это реагировать.

Байден заявил, что США не признаёт эти «красные линии», и Америка будет делать то, что хочет, где хочет и как хочет. По словам Сатановского, это указывает на то, что Байден услышал, что заявил Путин и понял, что означают его слова. В ином случае, как считает политолог, он бы не стал «отлаиваться».

Впрочем, остальное, как указал Сатановский, является проблемой Байдена, как личной, так и как президента США. Кроме того, он считает, что резкая реакция американских политиков на заявления Путина указывает на то, что Америка слабеет.

Ранее политолог Сатановский рассказал о шансах улучшения отношений между США и Россией. Он отметил, что отношение к России у американских политиков не меняется, чтобы они не заявляли.

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