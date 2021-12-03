Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова вряд ли приведет к улучшению отношений между двумя странами. Никаких «подвижек» в этом направлении ожидать точно не стоит, уверен политолог Евгений Сатановский.

«А что такое „подвижки“? Если это будут шаги к абсолютной любви в стиле Била Клинтона и Бориса Николаевича Ельцина с поцелуями, объятиями, выступлением президента России под гром аплодисментов в Конгрессе, подписанием множества важнейших соглашений, то упаси нас Господь!», – отметил эксперт.

Он также пояснил, что американские политики могут говорить что угодно, но их отношение к РФ не меняются. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции, пытаться максимально ограничить ее в экономике, вытеснить с территорий бывших советских республик и вообще отовсюду. В таких условиях РФ вряд ли будет претендовать на «улучшение» отношений или на какие-то подвижки. Впрочем, Москва и не ставит перед собой цель нормализовать диалог с Западом, который норовит говорить с ней исключительно с позиции силы.