Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Количество самопровозглашенных народных республик на территории Украины вполне может увеличиться, если ополчение Донбасса погонит украинскую армию со своей земли, считает политический эксперт Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что теперь, когда Киев демонстрирует нежелание исполнять обязательства по Минским соглашениям, ополчение уже никто сдерживать не будет. ДНР и ЛНР вполне могут освободить подконтрольные Украине территории при помощи РФ, а затем и продвинуться дальше. К примеру, поучаствовать в создании Харьковской народной республики.

По словам эксперта, Россия выступает против полномасштабных боевых действий в Донбассе, но если Киев рискнет начать наступление, она станет на защиту граждан республик. Также она может признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, что позволит ополчению изгнать ВСУ и занять свои территории.

Вам может понравиться

Asia Times: Украине не стоит рассчитывать на эффективность «Байрактаров» в войне с Россией

Украина активно задействует беспилотники Bayraktar TB2 для разведки на Донбассе, а также однажды использовала дрон для нанесения удара по территории ДНР. Однако Киев напрасно возлагает огромные надежды на турецкие БПЛА.

Турция может стать во главе антироссийской операции НАТО на Донбассе

Ранее сообщалось, что НАТО намеревается перебросить на Украину до 40 тысяч военнослужащих. Их основу должна составить Объединенная оперативная группа, которая в настоящий момент находится в состоянии повышенной боевой готовности. Причем

La Stampa: ЕС попытался обвинить Россию в собственных ошибках, но не привел ни единого доказательства

В энергетическом кризисе, охватившем Европу, виновата совсем не Россия. Его спровоцировал сам ЕС, который упрямо продвигает альтернативные источники энергии, пишет итальянский портал La Stampa. Авторы публикации, перевод которой представлен агентством
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C |