Количество самопровозглашенных народных республик на территории Украины вполне может увеличиться, если ополчение Донбасса погонит украинскую армию со своей земли, считает политический эксперт Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что теперь, когда Киев демонстрирует нежелание исполнять обязательства по Минским соглашениям, ополчение уже никто сдерживать не будет. ДНР и ЛНР вполне могут освободить подконтрольные Украине территории при помощи РФ, а затем и продвинуться дальше. К примеру, поучаствовать в создании Харьковской народной республики.

По словам эксперта, Россия выступает против полномасштабных боевых действий в Донбассе, но если Киев рискнет начать наступление, она станет на защиту граждан республик. Также она может признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, что позволит ополчению изгнать ВСУ и занять свои территории.