Петербуржцы критикуют работу коммунальных служб

Комблаг продолжает сообщать об успешном вывозе снега с городских улиц, однако петербуржцы высмеивают эти отчеты. По их словам, чиновники приукрашивают цифры в документации, в то время как в реальности качественной уборки замечено не было.

Утро понедельника дало понять, что коммунальщики по-прежнему не готовы к обильным осадкам. Северная столица в очередной раз стояла в пробках, неубранный снег спровоцировал массу ДТП. Вечером воскресенья Смольный обещал вывести дополнительную снегоуборочную технику, дабы уберечь город от снежного коллапса.

В своем официальном сообществе «Вконтакте» комитет по благоустройству опубликовал отчет об объемах убранного снега и указал в закрепленной записи телефонные номера служб, куда недовольные горожане могут обратиться по вопросам уборки.

В комментариях под записью пользователи высказывают недовольство работой коммунальщиков, многие не верят в отчетность Комблага.

Горожане также сообщают, что в Калининском районе не проводят уборку территорий, несмотря на свободные от автомобилистов улицы.

Возмущенные петербуржцы призывают власти не врать в своих отчетах. Также, комментаторы отметили, что люди оценивают уборку города по факту, а администрация – по показателям в документации.

Негодование в комментариях – один из показателей халатного отношения коммунальных служб Смольного к своим обязанностям. Уборка городских улиц по-прежнему оставляет желать лучшего.

Горожане уже просили Александра Беглова ввести в городе режим ЧС. Требование петербуржцев связано с прямой угрозой их жизни и здоровью. На крышах домов образовались опасные сосульки, которые достигают нескольких десятков сантиметров в длину.