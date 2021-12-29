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Предприниматель Борис Кючуков рассказал о предсказаниях Ванги на 2022 год.

Как отмечается, Кючуков принял участие в шоу «На самом деле», которое выходит на Первом канале. Согласно его заявлению, он побывал у Ванги в 1993 году, чтобы попросить предсказание о своём будущем. Пророчица заявила ему, что «потекут реки из винограда», и уже через несколько месяцев ему предложили старинную винодельню.

Спросил бизнесмен и о событиях, касающихся всего мира. Ванга сообщила ему, что 2 февраля 2022 года является зеркальной датой, и в этот день произойдёт что-то страшное. Так, Ванга заявила, что «Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы». Как считает Кючуков, речь идёт о Китае, который может начать войну с НАТО.

Кроме того, Ванга сообщила Кючукову и о техническом прогрессе, когда «люди срежут провода». Они научатся слышать воздух, и телефоны больше будут не нужны.

Недавно мы сообщали, что Ванга предрекла России полный разрыв отношений с США. Произойдёт это уже в следующем году.

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