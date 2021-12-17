Пенсионерам в России напомнили о выплате, которую требуется оформить до 20 декабря.

Так, рассчитывать на получение выплаты могут те граждане пенсионного возраста, которые живут на Крайнем Севере и совершали путешествие в последние два года. Согласно закону, у них есть право на компенсацию пути до места отдыха.

Для того, чтобы получить выплату, необходимо обратиться в ПФР или МФЦ. С собой нужно взять паспорт, билеты или посадочные талоны, чеки. Компенсация полагается, если пенсионер путешествовал на самолёте или поезде, на автобусе или водном транспорте.

Однако уточняется, что, во-первых, воспользоваться правом на компенсацию можно один раз в два года. Во-вторых, подать заявление необходимо в срок до 20 декабря, иначе пенсионер останется без льготы. Объясняется это тем, что рассмотрение заявления ведётся в течение 10 дней.

Ранее мы сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить 15 тысяч рублей до конца года. Речь идёт о тех гражданах, которые проходили платное лечение или покупали лекарства за свой счёт.