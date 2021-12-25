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Пенсионерам рассказали о трёх выплатах, которые требуется успеть оформить в этом году. Об этом сообщает издание PRIMPRESS со ссылкой на эксперта Анастасию Кирееву.

Так, в ряде регионов пенсионеры получают выплату, которая помогает им совершать покупки в магазинах. Но приобретать товары на это пособие можно лишь в тех магазинах, которые подписали соответствующее соглашение.

Киреева указала, что выплата обычно составляет две тысячи рублей. Выплачиваются эти деньги раз в квартал. В других регионах пособие могут выплачивать лишь раз в год, и в этом случае его размер составляет 3-7 тысяч рублей.

Кроме того, возможны ситуации, когда выплата рассчитывается на основании расходов пенсионера. В этом случае требуется предъявить чеки. Есть также выплата для пенсионеров, которые не использовали своё право на лечение в санатории.

Из-за того, что подобные выплаты осуществляются лишь раз в год, оформить их нужно до конца года.

Недавно в Минтруде заявили, что пенсионеры могут не рассчитывать на введение ежегодной выплаты к Новому году. С предложением о новой выплате недавно выступил комитет Госдумы по соцполитике.

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