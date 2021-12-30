Заблокировать ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» уже не представляется возможным, заявил депутат немецкого парламента Омид Нурипур, представляющий партию «Союз-90»/«Зеленые».

Он пояснил, что считает данный проект «неправильным», однако прекрасно понимает, что если устранить нарушения действующего законодательства ЕС, связанные с компанией-оператором, то газопровод будет запущен. И помешать этому не в силах никто.

По словам Нурипура, столь масштабные проекты никак не могут быть просто «частными» или «коммерческими». Государства, которые вкладывают средства в их реализацию, обязательно преследуют собственные стратегические цели.

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что ФРГ придерживается действующего законодательства и проводит процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2» в полном соответствии с ним.