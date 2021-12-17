Бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил за честность музыканта Александра Розенбаума, который недавно назвал беспределом ситуацию с уборкой снега в Санкт-Петербурге.

Артист задался вопросом, когда градоначальники обратят внимание, в каких трудных условиях приходится жить горожанам Северной столицы. Он подчеркнул, что очень трудно молча наблюдать за происходящим. Об этом Розенбаум написал в Instagram. На пост ответил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

«Глубокоуважаемый Александр Яковлевич, спасибо за честность. От меня и, думаю, что от всех петербуржцев. С уважением, Евгений Пригожин», – прокомментировал запись бизнесмен.

Первый месяц зимы в Петербурге ознаменовался пробками, снежными заносами, падающими с крыш сосульками и гололедицей. Ранее Смольный и губернатор города Александр Беглов информировали, что готовы к зимним холодам, однако с начала декабря коммунальные службы так и не смогли одолеть накрывшие Петербург осадки.