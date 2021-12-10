читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербуржцы запустили в социальных сетях хештег «сосулипетербурга», пытаясь обратить внимание губернатора Александра Беглова и чиновников Смольного на некачественную работу сотрудников коммунальных служб.

Горожане публикуют фотографии огромных сосулек, свисающих с крыш зданий по всему городу. Импровизированная акция продолжает набирать популярность.

Опасные сосульки в Петербурге вызвали реакцию пользователей Instagram

В последних числах ноября и начале декабря Петербург накрыли циклоны «Бенедикт» и «Даниэль», принесшие в город обильные снегопады. Коммунальные службы не справлялись с уборкой выпавших осадков на дорогах и крышах домов. После небольшого потепления на кровлях появились сосульки длиной в несколько десятков сантиметров.

Петербуржцы жаловались на проблему, требуя, чтобы льдины, угрожающие жизни и здоровью людей, убрали. Только коммунальщики на жалобы горожан не реагируют. При этом синоптики прогнозируют в ближайшее время нулевую температуру в Петербурге. СМИ уже бьют тревогу, что сосульки начнут падать на головы прохожих.

Вам может понравиться

Military Watch: Сенатор США потребовал нанесения первыми ядерного удара по России

В условиях растущей напряженности между США и Россией американские законодатели делают заявления, отстаивающие крайне жесткую линию, но это вряд ли будет отражено в реальной политике. Такое мнение выражает американское военное

Комблаг Петербурга обвинил в некачественной уборке дорог самих горожан

Водители личных транспортных средств собственноручно создают проблемы снегоуборочной технике, оставляя автомобили под запрещающими знаками. Таким обвинением отметился комитет по благоустройству Петербурга, отвечающий за очистку города от осадков. Впрочем, владельцы ТС

19FortyFive: Российская ТОС-1 уникальна своей разрушительной силой

Российские огнеметные системы ТОС-1 настолько разрушительны, что, по мнению некоторых, их следует запретить международной конвенцией. Об этом пишет военный обозреватель Брент М. Иствуд в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод публикации представлен
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 10 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -12 °C | Армавир: погода, 10 декабря – переменная облачность, до 11 °C |