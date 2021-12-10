Опасные сосульки в Петербурге вызвали реакцию пользователей Instagram

Петербуржцы запустили в социальных сетях хештег «сосулипетербурга», пытаясь обратить внимание губернатора Александра Беглова и чиновников Смольного на некачественную работу сотрудников коммунальных служб.

Горожане публикуют фотографии огромных сосулек, свисающих с крыш зданий по всему городу. Импровизированная акция продолжает набирать популярность.

В последних числах ноября и начале декабря Петербург накрыли циклоны «Бенедикт» и «Даниэль», принесшие в город обильные снегопады. Коммунальные службы не справлялись с уборкой выпавших осадков на дорогах и крышах домов. После небольшого потепления на кровлях появились сосульки длиной в несколько десятков сантиметров.

Петербуржцы жаловались на проблему, требуя, чтобы льдины, угрожающие жизни и здоровью людей, убрали. Только коммунальщики на жалобы горожан не реагируют. При этом синоптики прогнозируют в ближайшее время нулевую температуру в Петербурге. СМИ уже бьют тревогу, что сосульки начнут падать на головы прохожих.