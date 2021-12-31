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У Верховной рады Украины нет полномочий принимать решения о самоустранения президента страны от своих обязанностей. На этом настаивает бывший глава государства Виктор Янукович в своем иске, который был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева.

Экс-президент требует отменить решение о лишении его должности главы государства. Иск был подан еще в ноябре, причем всю корреспонденцию Янукович попросил переадресовывать в Ростов. Рассмотрение иска назначено на 16 января следующего года.

Ранее адвокат Януковича Виктор Сердюк попросил у действующего главы государства Зеленского прекратить преследование своего предшественника на этом посту. В генпрокуратуре, напротив, считают, что если бывший украинский лидер вернется в страну, он получит пожизненный срок.

Напомним, что иск в киевский суд подал и экс-премьер Украины Николай Азаров, который потребовал у СБУ и СНБО отменить против него санкции.

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