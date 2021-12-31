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Бывший глава правительства Украины Николай Азаров подал Окружной административный суд Киева иск на СНБОУ и Службу безопасности. Он потребовал у СБУ предпринять необходимые меры для снятия с него санкций.

В иске высказывается требование к Службе безопасности немедленно внести в СНБО предложение снять санкции с бывшего премьер-министра страны. Также Азаров обвиняет СБУ в бездействии.

Кроме того, экс-глава правительства требует у СНБОУ принять решение о снятии ранее введенных против него санкций.

Напомним, что ранее в киевский суд исковое заявление подал бывший президент Украины Виктор Янукович. Он потребовал признать недействительным его отстранение от власти в 2014 году.

Напомним, что Янукович и Азаров выехали из страны в последний день государственного переворота и с тех пор на Украине не появлялись.

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