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Соединенные Штаты продолжают строить агрессивные планы в отношении России, одновременно обвиняя в агрессии ее. Американское издание The National Interest рассказывает, что для получения превосходства на море НАТО планирует заблокировать Калининград.

Авторы публикации пишут, что «Большая семерка» рассматривает этот вариант как один из основных. Кроме того, она планирует продолжать накачивать оружием Украину якобы для защиты от «нападения России».

Для получения господства на море Соединенные Штаты планируют не только заблокировать Калининград, но еще и любой ценой договориться с Турцией, чтобы нарушить конвенцию Монтрё и ввести в Черное море свои корабли в огромном количестве.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, отмечают, что сенатор Роджер Уикер внес предложение использовать не только флот и наземные силы для агрессии против России, но и ядерное оружие, которое поможет добиться победы.

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