Появление у России новейших видов вооружений, не имеющих в мире аналогов, позволяет прекратить считать американские авианосцы «морскими гигантами». Эти «ковчеги демократии» сегодня могут быть уничтожены всего одним ударом гиперзвуковой ракеты, уверен автор издания The National Interest Майк Эпископос.

Он пояснил, что Соединенные Штаты очень гордятся своими авианосными ударными группами, которые обеспечивают господство страны в Мировом океане. Однако Россия с некоторых пор не опасается АУГ США, так как имеет средства для их быстрого уничтожения.

Так, уже в следующем годы ВМФ РФ начнет получать гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые невозможно обнаружить и перехватить до момента попадания по цели. Также Россия разработала беспилотные аппараты «Посейдон», которые скрытно движутся под водой и могут уничтожить всю АУГ целиком, устроив рядом с ней термоядерный цунами.