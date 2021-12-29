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Автор издания Newsweek считает, что США не стоит защищать Украину.

Как заявил автор статьи Бенджамин Гилтнер, в настоящее время на Западе привыкли к мысли, что США и НАТО обязаны жестко мешать России осуществлять нарушение суверенитета Украины. Он указывает, что на Западе уверены в том, что вооружённого конфликта с Россией удастся избежать.

Если же США не будут защищать Украину, то это может внести разлад в отношения союзников, а также полностью разрушит авторитет США, который и без того подпорчен из-за Афганистана.

Конфликт с Москвой может перерасти в катастрофу для всего мира, и потому необходимо делать всё, чтобы этого не произошло. Защита украинского суверенитета, согласно мнению Гилтнера, не стоит того, чтобы США и НАТО начали войну с Россией.

Ранее обозреватель Чак Девор заявил, что война может начаться из-за американского президента Джо Байдена. Он отметил его медленную реакцию и неповоротливость, а также неспособность вовремя принимать верные решения.

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