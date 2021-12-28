Обозреватель Чак Девор от телеканала Fox News заявил, что из-за неспособности американского президента Джо Байдена вовремя принимать решения мир находится под угрозой новой войны.

Согласно заявлению журналиста, Байден демонстрирует медленную реакцию и неповоротливость. Из-за этого Россия, а также Китай, демонстрируют агрессию в отношении остального мира. Однако Девор не стал уточнять, что конкретно он подразумевает под «агрессией» России и Китая.

Обозреватель отметил, что уже в скором времени в мире может начаться новая война. Воевать, как он указал, придётся с Россией. Однако США вместе со своими союзниками будут дискредитированы. Вся мировая стабильность окажется в опасности, так как администрация Байдена не в состоянии правильно воспринимать происходящие события и своевременно принимать верные решения.

Недавно мы сообщали, что издание The American Spectator включило Байдена в список номинантов на премию “Идиот года”. Его назвали «дедушкой в постоянной прострации»