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Под мостом Бетанкура появилось граффити с изображением губернатора Петербурга Александра Беглова. О новом стрит-арте рассказали участники движения «Петербург – город перемен!» Градоначальник изображен в униформе дворника и в валенках. В руках он держит лопату, которой убирает снег.

По словам активистов, изображение отражает недовольство горожан качеством уборки снега коммунальными службами, а также низкой подготовкой к зимнему сезону со стороны профильных комитетов Смольного. При этом сам Александр Беглов не раз говорил о готовности города к зиме, но снежные завалы и гололед на дорогах говорят об обратном.

Участники движения «Петербург – город перемен!» отметили, что изображение Беглова расположено в зоне, одобренной Смольным для размещения граффити без предварительного согласования. Однако, как предполагают активисты, коммунальщики скоро его закрасят из-за заложенной в нём прямой критики городского руководства.

«Замазать или исполнить обещание? Возможно чиновники в Смольном впервые столкнулись с настолько непростой дилеммой», – отмечают в движении.

Напомним, в 2019 году Александр Беглов стал лицом локального мема «лопата Беглова». Тогда губернатор вышел на улицу с лопатой и на камеру начал очищать двор от снега. В пресс-службе Смольного пояснили, что тем самым Беглов подал пример петербуржцам и призвал их присоединиться к акции, однако горожане расценили это как неспособность градоначальника наладить эффективную работу коммунальных служб.

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